Номерний знак на машині – ще радянського зразка.

Тридверний кузов британського позашляховика Range Rover першого покоління увесь проіржавів, але шини все ще тримають повітря.

Вигляд автомобіля, знайденого в карельських лісах, свідчить про те, що він провів там не один десяток років. На користь такого припущення свідчить і той факт, що номерні знаки в машини – радянські.

Як “Рейндж Ровер” опинився посеред лісу, та чому залишився там – не ясно. Та в ті часи подібні автомобілі могли дозволити собі лиш можновладці та бандити, а останні, як відомо, постійно влаштовували між собою “розборки” і не виключено, що власник машини назавжди залишився у тому ж лісі десь неподалік від машини.

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