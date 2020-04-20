Олександр Дубінський, який нині є депутатом українського парламенту від правлячої партії, розповів у відоблозі про свій Mercedes-Benz G 55 AMG.

Автомобіль обклеєний плівкою у “партійний” колір. На думку Олександра Дубінського, Mercedes-Benz G 55 AMG має безліч недоліків, як для автомобіля своєї цінової категорії.

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Проте Mercedes-Benz G 55 AMG вражає динамікою прискорення (4,1 секунди до першої сотні) та витратою пального (приблизно 38 літрів на сотню). За словами Олександра Дубінського, такі автомобілі купують для охорони, бо лише на них можна наздогнати комфортабельні седани преміум-класу з потужними п’яти- або шестилітровими моторами.

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