Александр Дубинский, который сейчас является депутатом украинского парламента от правящей партии, рассказал в видеоблоге о своем Mercedes-Benz G 55 AMG.

Автомобиль обклеен пленкой в "партийный" цвет. По мнению Александра Дубинского Mercedes-Benz G 55 AMG имеет множество недостатков, как для автомобиля своей ценовой категории.

Читайте также: Дубинский рассказал о своем уникальном "волке" – Mercedez Benz W124 6.2 AMG

Однако Mercedes-Benz G 55 AMG поражает динамикой ускорения (4,1 секунды до первой сотни) и расходом топлива (примерно 38 литров на сотню). По словам Александра Дубинского такие автомобили покупают для охраны, так как только на них можно догнать комфортабельные седаны премиум-класса с мощными пяти или шестилитровыми моторами.

Читайте также: Дубинский рассказал все о Tesla, на который ездил Зеленский