Британська марка виділила обом кросоверам трициліндрові мотори з електричною надбудовою. З пустим бензобаком вони можуть проїхати 66 кілометрів.

Дві популярні моделі, які виробник називає бестселлерами, отримали нові версії: Range Rover Evoque P300e PHEV та Land Rover Discovery Sport P300e PHEV вже доступні для замовлення.

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Фото: Range Rover Evoque P300e PHEV 2020 / Land Rover

Гібридні версії кросоверів оснащуються трициліндровим бензиновим турбомотором об’ємом 1,5 літра, що служить основою для гібридної системи. Його потужність становить 197 к.с., а разом з ним працює електромотор на 107 к.с., що живиться від літій-іонного акумулятора, встановленого на задній осі. загальна продуктивність силової установки складає 305 к.с. та 540 Нм.

Фото: Land Rover Discovery Sport P300e PHEV 2020 / Land Rover

Споживання пального у Discovery Sport P300e PHEV в змішаному циклі – лише 1,6 літра на 100 кілометрів, а легший Evoque витрачає ще менше – 1,4 літра. На чистій електроенергії кросовери здатні проїхати значну відстань, якої цілком достатньо для повсякденних переміщень: Evoque може долати до 66 км, а Discovery Sport P300e – до 62 км, за циклом вимірювання WLTP. При цьому, без використання ДВЗ обидва кросовера можуть розвивати швидкість у 155 км/год.

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