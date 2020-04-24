Сроки – ориентировочные, но это все равно лучше, чем неопределенность.
Американский Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности потерял из-за коронавируса 24 своих члена, поэтому возобновление производства в США задерживается. А в других странах мира те же производители уже возобновили выпуск машин.
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Прогнозируемое время возврата автозаводов некоторых марок к работе:
- Mercedes-Benz планирует открыть завод в Алабаме (США) 27 апреля;
- Toyota хочет возобновлять производство на своих автозаводах в США и Канаде постепенно, начиная с 4 мая. Компания все еще ждет решения от правительства Мексики о том, когда сможет перезапуститься там;
- Volkswagen уже возобновил производство на своем заводе в Цвикау в четверг, 23-го апреля. А перезапуск завода в американском штате Теннесси назначен на 3 мая;
- Fiat Chrysler рассчитывает вернуться к работе 4 мая, так же, как Ford и General Motors;
- Hyundai восстановится в Алабаме 4 мая;
- BMW тоже планирует запустить свой завод в Южной Каролине 4 мая;
- Tesla также пытается открыть свой завод аккумуляторных батарей в Неваде и свой завод во Фримонте, 4 мая. А производство на фабрике в Шанхае уже возобновлено;
- Aston Martin будет находиться на карантине до 5 мая, когда планирует возобновить производство Lagonda на заводе “Сент-Атан” на юге Уэльса. Еще один завод марки в Гайдоне держат закрытым до неопределенного времени;
- Honda добавляет неделю к самоизоляции и не планирует открываться раньше 8 мая;
- Subaru запланировала перезапуск на 11 мая;
- Nissan называет приблизительное время – середину мая;
- Jaguar Land Rover планирует возобновить производство на некоторых своих предприятиях 18 мая.
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