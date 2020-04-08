Український ринок електрокарів помітно відстає від решти європейських держав за розмаїттям доступних моделей. Тому ми все ще вимушено орієнтуємось на пропозиції західноєвропейських дилерів.

Електромобілі, безумовно, вже давно перейшли з розряду нішевого продукту для багатих ентузіастів у категорію масового транспорту. Електрокари продовжують дешевшати, з’являються новинки різних кузовних форматів та на будь-який гаманець. Зосередимось на моделях з оптимальним балансом ціна-якість, які можна купити в Європі цього року.

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Батарейні автомобілі дозволяють подорожувати в тиші, не потребують дорогого пального, не забруднюють атмосферу, часто не обкладаються податками, як звичайні машини, а в деяких країнах ще й обходяться дешевше ринкової вартості, завдяки державним субсидіям. Зважаючи на всі ці фактори, не дивно, що у всьому світі електрокари впевнено витісняють машини з ДВЗ.

Розглянемо найбільш цікаві з економічної точки зору електрокари, що сьогодні доступні на європейському ринку – найближчому до українського покупця. Орієнтуємось на ціни електрокарів у Німеччині. Втім, деякі з цих машин, можна знайти і в салонах українських дилерів.

Найдоступніші електромобілі 2020 року:

1. Kia e-Niro. Від 35 290 євро

За свої гроші e-Niro пропонує запас ходу у 370 кілометрів на одному заряді, а його характеристики та оснащення являють собою ідеальний баланс між продуктивністю та ціною.

2. Volkswagen ID 3. Від 39 500 євро

Електричний хетчбек ID 3 став одним з інструментів боротьби Volkswagen з сумнозвісним Дизельгейтом. Екологічно чистий хетчбек формату Golf відкрив нову сторінку в історії німецької марки, ставши першою моделлю з лінійки ID. Volkswagen забезпечив цю модель усім необхідним, аби зробити її масовою. 200-сильний електромотор, батарея на 58-77 кВт-год, запас ходу мінімум в 482 км і цінник базової версії (орієнтовний) у 39,5 тисяч євро повинні забезпечити ID 3 народну любов.

3. Peugeot e-208. Від 30 450 євро

Електричний 208-й з’явився у Peugeot досить несподівано – без традиційних анонсів і тізерів, причому новинка одразу стала доступна для замовлення. Суперміні з електричною силовою установкою на 136 сил та акумулятором на 50 кіловат-годин здатен долати на одному заряді до 340 кілометрів (WLTP) – на 10 кілометрів більше за співплатформений і технічно ідентичний Opel Corsa-e (від 29 900 євро). Європейські ціни стартують з відмітки 30 450 євро (топовий варіант – 36 600 євро), але виробник обіцяє пізніше включити в лінійку доступнішу версію e-208.

4. Hyundai Kona Electric. Від 34 850 євро

Один з довгожителів серед електричних компактів на європейському ринку, Kona Electric став першим батарейним кросовером з запасом ходу у 482 км і початковим цінником у 34 тисячі євро.

6. Mini Electric. Від 32 500 євро

Британська марка Mini почала готуватись до експансії в сегменті електрокарів вже давно, однак перший повноцінний самостійний електромобіль вивела на ринок лише цього року. Mini Electric пропонується виключно в тридверному кузові, з силовою установкою від BMW i3S, котра забезпечує хетчбеку потужність у 183 сил та автономний пробіг у 230 кілометрів.

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6. Kia Soul EV. Від 33 990 євро

Міський кросовер Soul третього покоління Kia вирішила привезти в Європу в електро-форматі. Автомобіль оснащений тією ж силовою установкою, що й e-Niro, однак має трохи кращий запас ходу – до 450 кілометрів.

7. Nissan Leaf. Від 36 800 євро

Перше покоління Nissan Leaf стало справжнім світовим бестселлером серед електрокарів. Друга генерація моделі має усе, щоб Leaf залишив за собою лідерські позиції, якщо не в Топ-3, то хоча б у першій десятці електромобілів. Збільшений на 25% акумулятор забезпечує автономний пробіг у 270-330 кілометрів. Цифра, хоча й не вражаюча, цілком відповідає помірній вартості електричного хетчбека.

8. Renault Zoe. Від 23 900 євро

Французький сітікар є одним зі старожилів європейського ринку. Друге покоління моделі отримало акумулятор майже вдвічі більшої ємності, ніж у першого Zoe – на 41 кВт-год, проти 22 у попередника. Нова батарея дозволила збільшити запас ходу на одному заряді зі 150 до 240 кілометрів. А зі збільшеним акумулятором на 52 кВт-год запас ходу Zoe може сягати 395 кілометрів. При цьому, змінивши покоління, Zoe зберіг надзвичайно доступні цінники.

9. Honda E. Від 33 850 євро

Одна з найновіших моделей на ринку і водночас – одна з найтехнологічніших. Японський суперміні поступається суперникам за дуже важливою, якщо не головною, для електрокарів характеристикою – запасом ходу. Акумулятор на 35,5 кВт-год забезпечує хетчбеку автономний пробіг не більше 220 кілометрів. Цей недолік Honda E компенсує гарним оснащенням.

10. BMW i3. Від 34 950 євро

Електродвигун потужністю 168 к.с. (181 к.с. для i3S) пропонує максимальний крутний момент при “нульових обертах”. Акумулятор на 42,2 кВт-год забезпечує німецькому хетчбеку запас ходу на одному заряді понад 245 км. В Україні все ще доступні для замовлення версії i3 REX з компактним ДВЗ, котрий працює, як електрогенератор для збільшення дальності пробігу.

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