Незважаючи на березневий спад, ринок електромобілів зріс на третину

В березні поточного року українську реєстрацію отримали 409 транспортних засобів, що працюють виключно на електротязі. З цієї кількості легкових автомобілів – 386 шт. і 23 шт. – комерційні авто, повідомляє Укравтопром.

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Відносно минулого року реєстрації легкових електромобілів знизилися на 16%, а комерційних майже на 40 відсотків.

Таке падіння реєстрацій на ринку електромобілів пов’язано з тим, що його левову частку формують старі автомобілі, ввезені з-за кордону, постановка на облік яких в середині минулого місяця, в зв’язку з карантином, була припинена.

В частині легкових електромобілів частка імпортного секонд-хенду в березневих реєстраціях становила 86% (333 шт.), а в комерційному сегменті – всі 100% (23 шт.).

У той же час, незважаючи на всі обмеження, створені карантинними заходами, реєстрації нових легкових електромобілів щодо 2019 року в березні виросли на 36% до 53 шт.

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Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. За минулий місяць 129 автомобілів цієї моделі (всі вживані) отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, в заліку якої 47 реєстрацій. З цієї кількості лише один автомобіль був новим. Третім за популярністю став TESLA Model 3 з результатом – 32 авто. (всі вживані). Старі Volkswagen е-Golf придбали і зареєстрували 19 українців, стільки ж реєстрацій і у комерційного Renault Kangoo ZE, і це четвертий результат. Замикає березневу п’ятірку найпопулярніших легкових електромобілів на українському ринку – Audi E-Tron. За місяць 17 електричних Ауді, всі нові, знайшли в Україні своїх власників.

Всього, за підсумками першого кварталу 2020 року в Україні розмитнили і зареєстрували 1,7 тис. автомобілів на електротязі, що на третину більше, ніж роком раніше.

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