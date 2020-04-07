Вибір першого авто – не така складна справа як здається. Втім деякі нюанси все ж варто знати, аби потім про свій вибір не шкодувати.

Зараз, під час карантину, коли громадський транспорт майже не працює, у багатьох виникає бажання сісти за кермо, адже власний автомобіль лишається чи не єдиним можливим засобом пересування.

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Клас

Перше, з чим потрібно чітко визначитись – це клас авто. Простіше кажучи його цільове призначення. Якщо ви мешкаєте у великому місті, бажаєте економити, плануєте їздити максимум у двох, а робота або помешкання знаходяться у центральній частині міста – краще за все підійдуть маленькі міські малолітражки (так звані А та В клас).

Вибір класу авто – питання індивідуальних потреб та уподобань

Якщо ж для вас має велике значення статус авто і мало хвилюють витрати на утримання – великий седан підійде якнайкраще. Для великої сім’ї у нагоді стане мінвен або навіть мікроавтобус. Для жителів сільської місцевості, або любителів вилазок на природу може стати корисним пікап. І так далі, виходячи лише з власних поточних або перспективних потреб.

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Словом, на першому етапі потрібно максимально чітко розуміти як саме ви плануєте використовувати автомобіль. Це допоможе визначитись з класом.

Якщо ж визначитись непросто – є універсальний варіант. Кросовери. Це універсали зі збільшеним кліренсом, інколи з повним приводом. Вони бувають різних розмірів – від маленьких, Nissan Juke або Suzuki Jimny до найбільших Toyota Land Cruiser та Mercedes-Benz GLS. Зараз кросовери - найпопулярніший клас авто саме завдяки своїй універсальності.

Не варто зациклюватись на певному бренді. Якщо ви вибрали, наприклад, мікроавтобус – можна розглядати всі пропозиції. Зараз між автомобілями одного класу та однієї цінової категорії дуже мало відмінностей.

Новий

Після визначення з класом потрібно оцінити фінансові можливості. Причому не тільки сьогочасні, а й майбутні. Справа в тому, що утримання авто вимагає чимало коштів. Тут варто відокремити нові авто від вживаних. Якщо при покупці нового авто майбутні витрати будуть складатись з затрат на пальне, планові ТО, додаткове обладнання, страховку, мийку та гуму. То зі вживаними авто ситуація інакша.

Вибір між новим та старим авто відбувається не тільки з фінансових міркувань

З новими авто серйозні поломки трапляються вкрай рідко. До того ж майже завжди вони мають бути усунені по гарантії. Проте з фінансової точки зору витрати на новий автомобіль виявляються чи не найбільшими. Вся справа у втраті вартості. При виїзді з автосалону авто втрачає приблизно 20% вартості, і далі по 10% кожен рік. З рештою, за 4-5 років експлуатації авто дешевшає вдвічі. Звісно тут немає і не може бути чітких цифр, адже на ціну на вторинному ринку впливає величезна кількість факторів.

Або вживаний

Вживані авто дешевші і не так сильно втрачають в ціні. Але у них є інші особливості, одна з яких – значно менша надійність і витати на ремонти. До цього потрібно бути готовим.

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Не варто купувати старий автомобіль на останні або на “кредитні” кошти. Витрати на утримання старого автомобілю часто стають несподіваними і дуже великими. Загальне правило – купуючи автомобіль з пробігом 200 тис. км. і більше потрібно “покласти в бардочок” приблизно половину його вартості. Ці кошти у будь-який момент можуть знадобитись на ремонт.

Технічний стан і вік

Якщо відкинути нові автомобілі, де з технічним станом усе зрозуміло, то залишиться кілька підходів до покупки вживаного авто у якості першого. Перший – учбовий. Це дешевий автомобіль, якого “не шкода”. Як правило його купляють на короткий час, щоб навчитись їздити. Це непогана ідея, оскілки перші декілька місяців або навіть років вірогідність дрібних ДТП дуже висока.

Деякі вживані авто з часом лише дорожчають. Але це скоріше виняток і такий автомобіль точно не варто купувати у якості першого та єдиного

Другий підхід – купити одразу майже ідеальний вживаний автомобіль. Це також непоганий підхід, але він більше підходить тим, хто вже має певний досвід керування. Як показує практика, на відміну від “учбового” авто водій майже ідеального вживаного автомобіля дуже старається не попадати в дрібні ДТП і у багатьох це виходить. Тут усе індивідуально.

Поради Авто24

Новий автомобіль у якості першого, звісно, купувати можна. І це гарна ідея при наявності відповідного фінансування. Але якщо коштів бракує – можна купляти вживаний автомобіль. Однак, якщо ви не маєте досвіду покупки вживаного авто обов’язково зверніться до професіонала який зможе оцінити технічний стан, поторгуватись з продавцем та допомогти з оформленням документів. Послуги спеціалістів з підбору авто, у переважній більшості випадків, вдається окупити саме завдяки знайденим дефектам та предметному і професійному торгу.

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