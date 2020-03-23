Українці досі ведуть дебати, як правильно говорити – «Хонда Сівік» чи «Цівик», однак це далеко не єдиний привід для суперечки, який генерує Honda. Серед поціновувачів японських авто вона вважається безпроблемним авто, але в неї є кілька неприємних особливостей.

Honda Civic 4D 8-го покоління випускались в 2006 – 2011 роках. Зараз в Україні вони продаються від 6 до 11 тисяч доларів. Під капотом в автомобіля були бензинові, дизельні і навіть гібридні силові агрегати, однак найбільш розповсюджений – бензиновий 1,8-літровий мотор на 140 к.с. Цей двигун міг агретуватися з 6-швидкісною «механікою» або 5-ступеневим «автоматом» чи варіатором.

Серед проблем «Сівіка» – рульова рейка, слабке лакофарбове покриття, погано закріплені петлі дверей. Однак з бензиновим двигуном проблем не буде. Так, тут немає гідрокомпенсаторів, тому деколи треба регулювати клапани. Однак більше під капотом робити нема чого.

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Є також проблеми з опорними підшипниками амортизаторами, просідання пружин, низький кліренс (дістає до порогів), а також задні гальмівні супорти можуть «закипати». Ось і всі проблеми, які можуть «вискочити» в цьому авто. Тобто їх зовсім небагато.

Але головна проблема Honda Civic – це його попередні власники, які вважають «Сівік» спортивним авто та їздять на ньому активно, при цьому не слідкують за його станом. Тому найголовніше при виборі вживаного Honda Civic – його реальний технічний стан, який треба серйозно перевіряти.

Дивіться огляд Honda Civic 4D 8-го покоління від команди SRT:

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