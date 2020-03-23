Украинцы до сих пор ведут дебаты, как правильно говорить – "Хонда Сивик" или "Цивик", однако это далеко не единственный повод для спора, который генерирует Honda. Среди ценителей японских авто она считается беспроблемным авто, но в ней есть несколько неприятных особенностей.

Honda Civic 4D 8-го поколения выпускались в 2006 – 2011 годах. Сейчас в Украине они продаются от 6 до 11 тысяч долларов. Под капотом у автомобиля были бензиновые, дизельные и даже гибридные силовые агрегаты, однако наиболее распространенный – бензиновый 1,8-литровый мотор на 140 к.с. Этот двигатель мог агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» или 5-ступенчатым «автоматом» или вариатором.

Среди проблем «Сивика» – рулевая рейка, слабое лакокрасочное покрытие, плохо закрепленные петли дверей. Однако с бензиновым двигателем проблем не будет. Да, здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому порой надо регулировать клапаны. Однако больше под капотом делать нечего.

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Есть также проблемы с опорными подшипниками амортизаторами, проседание пружин, низкий клиренс (достает до порогов), а также задние тормозные суппорты могут «закипать». Вот и все проблемы, которые могут «выскочить» в этом авто. То есть их совсем немного.

Но главная проблема Honda Civic – это его предыдущие владельцы, которые считают «Сивик» спортивным авто и ездят на нем активно, при этом не следят за его состоянием. Поэтому самое главное при выборе подержанного Honda Civic – его реальное техническое состояние, надо серьезно проверять.

Смотрите обзор Honda Civic 4D 8-го поколения от команды SRT:

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