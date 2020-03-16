Специалисты по ремонту говорят, что это худший "Пассат" за всю историю модели.

Volkswagen Passat B5, а также его рестайлинговая версия B5 GP, выпускалась с 1996 по 2005 год. В Украине их продается очень много, так что очень много людей хотят от него избавиться. Но стоит ли его покупать?

Также интересно: какая коробка передач лучше: робот или традиционный “автомат”?

В общем мысли автовладельцев о Passat B5 расходятся. Одни утверждают, что это эмоциональный автомобиль, построенный на базе AUDI A4, другие всячески отговаривают от покупки, особенно с двигателем 1.8 turbo AWT. А другие уверены, что с "Пассатом Б5" можно жить, если купить его с дизельным двигателем 1,9 tdi.

Где здесь правда, а где выдумки – разбирались автоблогеры из Sumy Racing Team:

Напомним, что на Авто24 также исследовали ремонтопригодность этого авто.