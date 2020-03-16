Фахівці з ремонту говорять, що це найгірший “Пасат” за всю історію моделі.

Volkswagen Passat B5, а також його рестайлінгова версія B5 GP, випускалась з 1996 по 2005 роки. В Україні їх продається дуже багато, отже дуже багато людей хочуть від нього позбутися. Але варто його купувати?

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Загалом думки автовласників про Passat B5 розходяться. Одні стверджують, що це емоційний автомобіль, побудований на базі AUDI A4, інші всіляко відмовляють від покупки, особливо з двигуном 1.8 turbo AWT. А інші впевнені, що з “Пасатом Б5” можна жити, якщо купити його з дизельним двигуном 1,9 tdi.

Де тут правда, а де вигадки – розбиралась автоблогери з Sumy Racing Team:

Нагадаємо, що на Авто24 також досліджували ремонтопридатність цього авто.