Среди продающихся в Украине автомобилей с европейской регистрацией не так уж много японцев. Но Honda Civic шестого поколения предлагается чаще, чем другие авто японского происхождения.

Шестое поколение Honda Civic выпускалось с 1996 по 2001 год. Именно эти автомобили ценители марки считают одними из самых удачных. Они часто подвергаются тюнингу и ценятся за свою феноменальную надежность и неприхотливость.

Кузовов было много – трех и пятидверные хтчбеки, лифтбеки, седаны, универсалы и даже купе.

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За Honda Civic шестого поколения с украинской регистрацией их владельцы просят от 3 000 до 6 000 долларов. Схожие варианты «на бляхах» предлагаются в диапазоне от 800 до 2 000 долларов.

Кузов Хонда Сивик

Кузов Honda Civic подвержен коррозии. У большей половины экземпляров “гнилые” пороги, днище и арки задних колес. Ремонтировать кузов автомобиля, при неопределенных шансах на получение украинской прописки, занятие рисковое. Даже при использовании “тайваньских” ремкомплектов колесных арок и порогов их переварка обойдется в 400-800 долларов. Добавьте к этому цену малярных работ (от 500 долларов) и сомнения в таких капиталовложениях станут очевидными. Другое дело автомобили с украинской регистрацией. Тут, возможно, и есть смысл заняться восстановлением.

Среди Honda Civic с европейской пропиской много так называемых “англичанок”. Кроме внешности их отличает добротный салон отделанный деревом – роскошь для автомобилей такого класса.

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Моторы Honda Civic

Подавляющее большинство Honda Civic с европейской регистрацией оборудованы бензиновыми моторами объемом 1,4 л. Они достаточно надежны, но обладают некоторыми особенностями, первая из которых – повышенный расход масла при активной езде. Если от замены до замены приходится доливать пару литров это еще не плохо, но иногда расход масла переваливает за 4-5 литров на каждые десять тысяч километров пробега. Нормальный ресурс этих моторов – 300-400 тыс. км.

Особенность компоновки подкапотного пространства исключает возможность установки полноразмерного аккумулятора. Приходится искать специальные, маленькие.

Вторая особенность бензиновых моторов Honda Civic – их “высокооборотистость”. Это накладывает некоторые ограничения на установку ГБО. При размеренной манере вождения Сивики могут довольно долго ездить на газу, но если хочется ездить динамично, двигатель приходится “крутить”. В таких режимах Civic на газу долго не проживет – вероятность прогара выпускных клапанов довольно высокая.

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Обычный, средний ремонт 16-клапанного мотора Honda Civic не такое уж и затратное мероприятие. Уложиться можно в 300-400 долларов. Правда если придется растачивать блок и менять поршня то сумма затрат может возврати долларов до 600-800.

Попадаются Honda Civic с европейской регистрацией оборудованные дизельными моторами. В целом они надежны, но при пробеге более 200 тыс. км, как правило, требуется реставрация турбины (200-300 долларов) и перборка ТНВД (200-250 долларов).

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Моторы объемом 1.6 л. встречаются реже. Пожалуй, самым редким можно назвать легендарный B16A2. При объеме 1,6 л. он без какого либо наддува выдавал 160 л.с. При этом, обладал хорошими ресурсными показателями и отличался относительной экономичностью. Одну из его особенностей, постоянное подсекание прокладки клапана VTI, можно отнести к разряду неизлечимых болезней, также как и повышенный расход масла при активной езде.

Стоит помнить, что все бензиновые моторы имели ременной привод ГРМ. Его ресурс – 60 тыс км. Замена ремня обходится в 60-80 долларов. Для дизелей и B16A2 чуть дороже, из-за трудоемкости операции – до 100 долларов.

Трансмиссия Honda Civic

Автоматические коробки передач на Сивиках шестого поколения попадаются очень редко. Практически все предлагаемые на нашем рынке машины оборудованы 5-ступенчатой механикой. Особых хлопот они владельцу не доставляют. Характерная болезнь старых Сивиков – перегнивающие полуоси. На металлической “палке” приводного вала закреплен балансир, под которым скапливается влага. В конце концов коррозия разъедает вал и он обрывается. В оригинальном исполнении можно купить лишь целую полуось. Стоит она 600-800 долларов.

Многие пользователи, знакомые с этой проблемой заранее срезают балансиры, чтоб избежать подобных поломок

Подвеска Хонда Цивик

Подвеска у Honda Civic непростая, но достаточно надежная. Впереди самые слабые места – тяги стабилизатора, нижние шаровые опоры, задние сайлетблоки нижних рычагов и верхние рычаги. Они служат около 40-80 тыс км. Замена этих деталей качественными неоригинальными аналогаим обойдется в 150-200 долларов. До 200 тыс. км выхаживают передние амортизаторы. Бюджет их замены – около 200-250 долларов. Около 200-250 тыс. км служит рулевая рейка, после чего требуется ее реставрация стоимостью 150-200 долларов.

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Задняя многорычажка служит 200-250 тыс. км. затем требует ремонта, стоимость которого колеблется в пределах 150-200 долларов. Не любит Сивик тяжелых грузов – при усиленной нагрузке задние пружины просаживаются очень быстро. Их замена вместе с амортизаторами обходится в 150-200 долларов.

Электрика Honda Civic

Проблемы с электрической частью Honda Civic связаны, главным образом, с возрастом и прежними неквалифицированными вмешательствами. Но простота конструкции позволяет справляться с большинством возникающих мелких неполадок даже автоэлектрику не самой высокой квалификации.

Рекомендации Авто 24

При хорошем состоянии кузова покупка Honda Civic на украинской или европейской регистрации видится неплохим приобретением. Автомобиль надежен и не досаждает мелочами, но для поддержания его состояния периодически нужно будет раскошеливаться – качественные запчасти, даже неоригинальные, стоят немного дороже, чем, скажем, на автомобили группы VAG. Основное преимущество старых Honda Civic – высокая надежность, относительная экономичность и приятные драйверские ощущения.

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