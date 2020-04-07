Несмотря на мартовский спад, рынок электромобилей вырос на треть

В марте текущего года украинскую регистрацию получили 409 транспортных средств, работающих исключительно на электротяге. Из этого количества легковых автомобилей – 386 шт. и 23 шт. – коммерческие авто, сообщает Укравтопром.

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Относительно прошлого года регистрации легковых электромобилей снизились на 16%, а коммерческих почти на 40 процентов.

Такое падение регистраций на рынке электромобилей связано с тем, что его львиную долю формируют старые автомобили, ввезенные из-за границы, постановка на учет которых в середине прошлого месяца, в связи с карантином, была прекращена.

В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях составила 86% (333 шт.), а в коммерческом сегменте – все 100% (23 шт.).

В то же время, несмотря на все ограничения, созданные карантинными мероприятиями, регистрации новых легковых электромобилей относительно 2019 года в марте выросли на 36% до 53 шт.

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Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 129 автомобилей этой модели (все подержанные) получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 47 регистраций. Из этого количества только один автомобиль был новым. Третьим по популярности стал TESLA Model 3 с результатом – 32 авто. (все бывшие в употреблении). Старые Volkswagen e-Golf приобрели и зарегистрировали 19 украинцев, столько же регистраций и коммерческого Renault Kangoo ZE, и это четвертый результат. Замыкает мартовскую пятерку самых популярных легковых электромобилей на украинском рынке – Audi E-Tron. За месяц 17 электрических Ауди, все новые, нашли в Украине своих владельцев.

Всего, по итогам первого квартала 2020 года в Украине растаможили и зарегистрировали 1,7 тыс. автомобилей на электротяге, что на треть больше, чем годом ранее.

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