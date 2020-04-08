Украинский рынок электрокаров заметно отстает от остальных европейских государств по разнообразию доступных моделей. Поэтому мы все еще вынужденно ориентируемся на предложения западноевропейских дилеров.

Электромобили, безусловно, уже давно перешли из разряда нишевого продукта для богатых энтузиастов в категорию массового транспорта. Электрокары продолжают дешеветь, появляются новинки различных кузовных форматов и на любой кошелек. Остановимся на моделях с оптимальным балансом цена-качество, которые можно купить в Европе в этом году.

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Батарейные автомобили позволяют путешествовать в тишине, не требуют дорогого топлива, не загрязняют атмосферу, часто не облагаются налогами, как обычные машины, а в некоторых странах еще и обходятся дешевле рыночной стоимости, благодаря государственным субсидиям. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что во всем мире электрокары уверенно вытесняют машины с ДВС.

Рассмотрим наиболее интересные с экономической точки зрения электрокары, которые сегодня доступны на европейском рынке – ближайшем к украинскому покупателю. Ориентируемся на цены электрокаров в Германии. Впрочем, некоторые из этих машин, можно найти и в салонах украинских дилеров.

Самые доступные электромобили 2020 года:



1. Kia e-Niro. От 35 290 евро



За свои деньги e-Niro предлагает запас хода в 370 километров на одном заряде, а его характеристики и оснащения представляют собой идеальный баланс между производительностью и ценой.

2. Volkswagen ID 3. От 39 500 евро

Электрический хэтчбек ID 3 стал одним из инструментов борьбы Volkswagen с печально известным Дизельгейтом. Экологически чистый хэтчбек формата Golf открыл новую страницу в истории немецкой марки, став первой моделью из линейки ID. Volkswagen снабдил эту модель всем необходимым, чтобы сделать ее массовой. 200-сильный электромотор, батарея на 58-77 кВт-ч, запас хода минимум в 482 км и ценник базовой версии (ориентировочный) в 39,5 тысяч евро должны обеспечить ID 3 народную любовь.

3. Peugeot e-208. От 30 450 евро



Электрический 208 появился в Peugeot довольно неожиданно – без традиционных анонсов и тизеров, причем новинка сразу стала доступна для заказа. Супермини с электрической силовой установкой на 136 сил и аккумулятором на 50 киловатт-часов способен преодолевать на одном заряде до 340 километров (WLTP) – на 10 километров больше за соплатформенный и технически идентичен Opel Corsa-e (от 29 900 евро). Европейские цены стартуют с отметки 30 450 евро (топовый вариант – 36 600 евро), но производитель обещает позже включить в линейку более доступную версию e-208.

4. Hyundai Kona Electric. От 34 850 евро



Один из долгожителей среди электрических компактов на европейском рынке, Kona Electric стал первым батарейным кроссовером с запасом хода в 482 км и начальным ценником в 34 тысячи евро.

6. Mini Electric. От 32 500 евро



Британская марка Mini стала готовиться к экспансии в сегменте электрокаров уже давно, однако первый полноценный самостоятельный электромобиль вывела на рынок лишь в этом году. Mini Electric предлагается исключительно в трехдверном кузове, с силовой установкой от BMW i3S, которая обеспечивает хэтчбеку мощность в 183 сил и автономный пробег в 230 километров.

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6. Kia Soul EV. От 33 990 евро



Городской кроссовер Soul третьего поколения Kia решила привезти в Европу в электро-формате. Автомобиль оснащен той же силовой установкой, что и e-Niro, однако имеет немного лучший запас хода – до 450 километров.

7. Nissan Leaf. От 36 800 евро



Первое поколение Nissan Leaf стало настоящим мировым бестселлером среди электрокаров. Вторая генерация модели имеет все, чтобы Leaf оставил за собой лидерские позиции, если не в Топ-3, то хотя бы в первой десятке электромобилей. Увеличенный на 25% аккумулятор обеспечивает автономный пробег в 270-330 километров. Цифра, хотя и не впечатляющая, вполне соответствует умеренной стоимости электрического хэтчбека.

Renault Zoe. От 23 900 евро



Французский ситикар является одним из старожилов европейского рынка. Второе поколение модели получило аккумулятор почти вдвое большей емкости, чем у первого Zoe – на 41 кВт-ч, против 22 у предшественника. Новая батарея позволила увеличить запас хода на одном заряде со 150 до 240 километров. А с увеличенным аккумулятором на 52 кВт-час запас хода Zoe может достигать 395 километров. При этом, сменив поколение, Zoe сохранил чрезвычайно доступные ценники.

9. Honda E. От 33 850 евро



Одна из самых новых моделей на рынке и одновременно – одна из самых технологичных. Японский супермини уступает соперникам по очень важной, если не главной, для электрокаров характеристике – запасом хода. Аккумулятор на 35,5 кВт-ч обеспечивает хэтчбеку автономный пробег не более 220 километров. Этот недостаток Honda E компенсирует хорошей оснасткой.

10. BMW i3. От 34 950 евро



Электродвигатель мощностью 168 к. с. (181 к. С. для i3S) предлагает максимальный крутящий момент при “нулевых оборотах". Аккумулятор на 42,2 кВт-ч обеспечивает немецкому хэтчбеку запас хода на одном заряде более 245 км. В Украине все еще доступны для заказа версии i3 REX с компактным ДВС, который работает, как электрогенератор для увеличения дальности пробега.

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