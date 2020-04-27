Компоновка аккумуляторов в Tesla Model Y несколько иная, чем в Model 3 – только это позволяет производителю экономить, незаметно для покупателя. Последний при этом ничего не теряет.

Компактный кроссовер Model Y является самой новой моделью в линейке Tesla. Как известно, он базируется на агрегатах седана Model 3. В этом видео в мельчайших деталях демонстрируется, что разница между ними настолько очевидна, что все понятно, даже без субтитров.

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Сэнди Манро – эксперт-консультант по автопроизводству, который постоянно проводит собственные анализы для актуальных новинок на рынке. В частности, он известен своей критикой в ​​адрес Tesla, которая, правда, позже сменилась на кардинально противоположную о электрокары американской марки. Так, в одном из последних заявлений Манро сказал, что пикап Tesla Cybertruck должен быть очень дешевым в производстве – около $ 30 миллионов долларов, что в четыре раза меньше, чем нужно на запуск бензинового конкурента Ford F-150. Примерно такие же выводы о себестоимости ранее он сделал в отношении Model 3.

На этот раз Манро сосредоточил внимание на новом кроссовере Tesla Model Y. Невероятно тщательно была проанализирована каждая деталь электрокара, для этого понадобилось 26 эпизодов видео на канале Munro Live. В эпизоде 24 Манро сравнивал батарею кроссовера с аккумулятором Model 3, отметив несколько различий в деталях. Особенности размещения компонентов батареи на "скейтборде" Model Y, фактически, не стоили производителю ни копейки, но позволили сэкономить на производстве, без потерь для владельца.

Если одного эпизода о Model 3 и Model Y будет мало, советуем обратить внимание на серию номер 16, в которой сравниваются электрические моторы этой парочки Tesla, а также Nissan Leaf, Audi E-Tron, Jaguar I-Pace, Chevy Volt и Bolt, BMW i3 и Toyota Prius.

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