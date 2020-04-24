"Поршеподобный" Hyundai Prophecy должен заменить собой модель Ioniq. А "высокий хэтчбек" 45 EV займет новую нишу.

Слухи о том, что такое развитие событий возможно, появились почти одновременно с дебютом двух электрических концептов с кардинально разным дизайном. И хотя ни один из них не похож на современные модели Hyundai, оба пойдут в производство и станут первыми носителями нового языка дизайна марки.

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По информации Auto Express, первым на конвейер попадет Hyundai 45 – еще до конца этого года. А серийную модель на основе Prophecy планируют выпускать уже со следующего года. Южнокорейский производитель говорит, что именно различный подход к дизайну этих двух моделей обеспечил им будущее в серийном виде. Мол, это покажет, насколько разносторонним может быть марка, причем не только в дизайне.

Фото: Hyundai 45 EV / Hyundai

Напомним, концептуальный прототип под названием Hyundai 45 EV был представлен в прошлом году, как реинкарнация хэтчбека Pony 1970-х годов, в форме современного компактного кроссовера с электромотором. Представляя этот концепт, корейцы заявляли, что он служит исключительно для демонстрации дизайна, поэтому технические характеристики электрокара не упоминались. Зато акцентировалось внимание на том, что передние и задние стойки машины имеют угол наклона в 45 градусов и эта черта будет присуща будущим моделям Hyundai. Технические характеристики не озвучены, даже после решения о производстве.

Фото: Hyundai Prophecy станет серийным / Hyundai

Концепт Hyundai Prophecy должен был предстать перед публикой на Женевском автосалоне, которому в этом году не суждено открыть свои двери для посетителей. Его также изначально не планировали превращать в серийную модель, даже рулем не обеспечили, но уже скоро такой электрокар пополнит линейку Hyundai.

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