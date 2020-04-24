"Поршеподібний" Hyundai Prophecy повинен замінити собою модель Ioniq. А "високий хетчбек" 45 EV займе нову нішу.

Чутки про те, що такий розвиток подій можливий, з’явились майже одночасно з дебютом двох електричних концептів з кардинально різним дизайном. І хоча жоден з них не схожий на сучасні моделі Hyundai, обидва підуть у виробництво і стануть першими носіями нової мови дизайну марки.

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За інформацією Auto Express, першим на конвеєр потрапить Hyundai 45 – ще до кінця цього року. А серійну модель на основі Prophecy планують почати випускати вже з наступного року. Південнокорейський виробник каже, що саме різний підхід до дизайну цих двох моделей забезпечив їм майбутнє в серійному вигляді. Мовляв, це покаже, наскільки різнобічною може бути марка, причому не лише в дизайні.

Фото: Hyundai 45 EV / Hyundai

Нагадаємо, концептуальний прототип під назвою Hyundai 45 EV був представлений минулого року, як реінкарнація хетчбека Pony 1970-х років, у формі сучасного компактного кросовера з електромотором. Презентуючи цей концепт, корейці заявляли, що він слугує виключно для демонстрації дизайну, тож технічні характеристики електрокара не згадувались. Натомість акцентувалась увага на тому, що передні та задні стійки машини мають кут нахилу у 45 градусів і ця риса буде притаманна майбутнім моделям Hyundai. Технічні характеристики не озвучені, навіть після рішення про виробництво.

Фото: Hyundai Prophecy стане серійним / Hyundai

Концепт Hyundai Prophecy повинен був постати перед публікою на Женевському автосалоні, якому цього року не судилось відкрити свої двері для відвідувачів. Його також спочатку не планували перетворювати на серійну модель, навіть кермом не забезпечили, але вже скоро такий електрокар поповнить лінійку Hyundai.

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