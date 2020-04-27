Сегодня, 27 апреля, автоконцерн Volkswagen возобновляет производство на своем крупнейшем заводе в немецком Вольфсбурге.

Чтобы отметить это событие, VW разместил на здании штаб-квартиры в Вольфсбурге карикатурное изображение своего логотипа, который "пожирает" коронавирус.

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В Германии, несмотря на большое количество инфицированных (157 тыс.) и умерших от коронавируса COVID-19 (6 тыс.), число новых заражений снижается со дня в день. Это позволило ослабить ограничения и возобновить работу небольших розничных магазинов при условии соблюдения строгих правил дистанцирования и гигиены. Теперь настала очередь крупных корпораций. В отличие от Италии и Испании, немецкие власти никогда не запрещали производство автомобилей.

"В понедельник немецкий автопром возвращается. Мы в Volkswagen использовали пятинедельную паузу, чтобы подготовиться к возобновлению производства", – заявил руководитель производственного совета VW Бернд Остерло.

Еще 20 апреля начал работу завод VW в Цвиккау, на котором идет подготовка к выпуску электромобилей ID3. Заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере начали работу 27 апреля. Завод в Пеебла (Мексика) запустят 18 мая, предприятие в Силао (Мексика) закрыто на неопределенный срок.

Напомним, что Volkswagen является крупнейшим в мире производителем автомобилей, ему принадлежат 124 завода по всему миру, 72 из них находятся в Европе, 28 – только в Германии. Немецкий концерн владеет брендами VW, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda.

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