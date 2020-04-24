Насколько надежен первый кроссовер от Volkswagen?

Этот послерестайлинговый VW Tiguan 2016 года, как и многие другие подобные, прибыл в Украину из США. Вообще Volkswagen Tiguan первой серии выпускался с 2017 по 2017 год в Европе, в США – до 2018 года, а в Китае их делают до сих пор.

Бензиновый 2,0-литровый двигатель 200 л.с. крутящим моментом 280 Нм – очень распространен и ставился на многие автомобили концерна. Он не потребляет много масла, а другие неисправности достаточно традиционные для подобных двигателей. Кроме того, он хорошо тюнингуется. Однако за мотором надо следить. А расход топлива здесь достаточно значительный – 12-14 л на 100 км. Также неплохо "ходят" 2,0-литровые дизельные двигатели.

Коробки передач – "механика", гидротрансформатор или "роботы" DSG. Почти все они, кроме 7-ступенчатого "робота", надежны. А вот если у "робота" 6 передач с "мокрым" сцеплением и имеют индекс DQ 250 или DQ500, то они практически не приносят проблем владельцам.

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Наиболее простые версии "Тигуана" – на переднем приводе, однако существуют полноприводные версии с муфтой Huldex 4 поколения.

Некоторые владельцы жалуются на проблемы с электроусилителем руля, есть проблемы с опорными подшипниками, задними сайлетнблоками передних рычагов и тому подобное. Впрочем, несмотря на это, Volkswagen Tiguan – один из самых надежных автомобилей концерна.

Смотрите видео применяемый Volkswagen Tiguan первого поколения:

Напомним, стоит ли брать VW Tiguan второго поколения.