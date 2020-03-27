А вот VW T-Cross и Passat увеличили продажи, однако до лидера им еще далеко.

По результатам продаж на европейском рынке (27 стран-членов ЕС) в феврале 2020 года бессменный лидер Volkswagen Golf потерял свое лидерство. Это связано с изменением модели – когда Мк8 еще не дошел до дилеров, а "седьмой" уже перестали продавать. Зато модели, которые не меняли поколения, потеснили "Гольф". На первом месте в Европе оказалась Renault Clio (в Украине официально не продается), на третьем-пятом – Peugeot 208, Opel Corsa (новые поколения) и – неожиданно – Fiat Panda (популярная в основном в Италии).

Всего в феврале 2020 году в ЕС было продано на 7% меньше новых легковых автомобилей, чем годом ранее.

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Среди моделей, которые существенно потеряли свои доли рынка – VW Polo и T-Rock, Renault Captur, Sandero, а также Peugeot 2008 (у последнего тоже смена поколения). Значительно подросли в рейтинге BMW 3-Series и Volkswagen Passat, Toyota Corolla и VW T-Cross.

По рейтингу марок, то в феврале в Европе было все традиционно – в тройке лидеров остались Volkswagen, Renault и Peugeot.

Напомним, что аналитики надеются восстановления авторынка летом.