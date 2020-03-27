Натомість VW T-Cross та Passat збільшили продажі, однак до лідера їм ще далеко.

За результатами продажів на європейському ринку (27 країн-членів ЄС) в лютому 2020 року незмінний лідер Volkswagen Golf втратив своє лідерство. Це пов’язано зі зміною моделі – коли Мк8 ще не дійшов до дилерів, а “сьомий” вже перестали продавати. Натомість моделі, які не змінювали покоління, потіснили “Гольф”. На першому місці у Європі виявилась Renault Clio (в Україні офіційно не продається), на третьому-п’ятому – Peugeot 208, Opel Corsa (нові покоління) та – несподівано – Fiat Panda (популярна в основному в Італії).

Загалом в лютому 2020 року в ЄС було продано на 7% менше нових легкових авто, аніж роком раніше.

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Серед моделей, які суттєво втратили свої частки ринку – VW Polo та T-Rock, Renault Captur, Sandero, а також Peugeot 2008 (у останнього теж зміна покоління). Значно підросли в рейтингу BMW 3-Series та Volkswagen Passat, Toyota Corolla та VW T-Cross.

Щодо рейтингу марок, то в лютому в Європі було все традиційно – у трійці лідерів залишились Volkswagen, Renault та Peugeot.

Нагадаємо, що аналітики сподіваються відновлення авторинку влітку.