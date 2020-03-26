Першою зробила це тюнінгова компанія ABT.

Volkswagen Golf восьмого покоління тільки-но з'явився у європейських дилерів, а тюнінгові компанії поспішають випустити для нього стильні аксесуари. Зокрема, німецька ABT представила 20-дюймові колісні диски для Mk8.

Нові диски з тонкими чорно-білими спицями від ABT добре личать новому “Фольксвагену”. І якщо ви побоювалися, що такі диски не влізуть в арки “Гольфа”, ви помиляєтесь. Німці з легкістю помістили диски з шинами 235/20 R20 Continental!

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Окрім того, можна докупити спортивні пружини, які опускають підвіску! Вони зменшують кліренс машини на 25 - 30 міліметрів, завдяки цьому покращена керованість. Звичайно, виїжджати на українські дороги на такій “ізоляційній стрічці” небезпечно – їм потрібні лише ідеально гладкі німецькі траси.

Якщо ж вам настільки сподобався дизайн цих дисків, існують також 19- і 18-дюймові варіанти. Всі вони підходять і до інших моделей концерну VAG.

Нагадаємо, тюнінг коліс: як обрати диски.