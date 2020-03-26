Первой сделала это тюнинговая компания ABT.

Volkswagen Golf восьмого поколения только появился у европейских дилеров, а тюнинговые компании спешат выпустить для него стильные аксессуары. В частности, немецкая ABT представила 20-дюймовые колесные диски для Mk8.

Новые диски с тонкими черно-белыми спицами от ABT хорошо подходят новому "Фольксвагену". И если вы опасались, что такие диски не влезут в арки "Гольфа", то вы ошиблись. Немцы с легкостью поместили диски с шинами 235/20 R20 Continental!

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Кроме того, можно докупить спортивные пружины, которые опускают подвеску! Они уменьшают клиренс машины на 25 – 30 миллиметров, благодаря этому улучшена управляемость. Конечно, выезжать на украинские дороги на такой "изоляционной ленте" опасно – для нее нужны только идеально гладкие немецкие трассы.

Если же вам настолько понравился дизайн этих дисков, существуют также 19- и 18-дюймовые варианты. Все они подходят и к другим моделям концерна VAG.

Напомним, тюнинг колес: как выбрать диски.