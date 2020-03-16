Покупатели смогут сэкономить тысячи евро на самой покупке и еще больше на эксплуатационных расходах. По крайней мере в Германии.

Первые экземпляры электрических хэтчбеков Volkswagen ID.3 First Edition начнут поставлять покупателям уже через несколько месяцев. После того, как первые 30 тысяч машин в особой и дорогой комплектации поселятся в гаражах владельцев, начнется поставка электрокаров в базовой версии.

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Стоимость Volkswagen ID.3 в Германии начинается с отметки в 29 430 евро. Однако правительство страны предлагает покупателям электромобилей экологический бонус – для ID.3 он равен 6 000 евро. Таким образом, реальная стоимость батарейного хэтчбека для немецких покупателей составит 23 430 евро. Такая сумма на 2 470 евро ниже стоимости электрифицированного e-Golf и на 3 366 евро меньше стартового ценника Golf 8 поколения с ДВС.

В дополнение к этой очевидной выгоде, Volkswagen считает, что владельцы ID.3 будут экономить примерно 840 евро в год, благодаря меньшим затратам на заправку и страхование, а также отсутствию расходов на замену масла и подобные сервисные работы.

Фото: Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Самый доступный Volkswagen ID.3 оснащается аккумулятором на 45 кВт/ч, который питает 148-сильный электромотор и обеспечивает автономный пробег на одном заряде до 330 километров (WLTP). Более производительные версии электрокара оснащаются аккумуляторами на 58 и 77 кВт/ч, соответственно и запас хода до 550 километров и более мощные моторы.

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