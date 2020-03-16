Покупці зможуть заощадити тисячі євро на самій купівлі та ще більше на експлуатаційних витратах. Принаймі у Німеччині.

Перші примірники електричних хетчбеків Volkswagen ID.3 First Edition почнуть поставляти покупцям вже за кілька місяців. Після того, як перші 30 тисяч машин в особливій і дорожчій комплектації оселяться в гаражах власників, розпочнеться постачання електрокарів у базовій версії.

Читайте також: Скільки влада заробить на камерах автофіксації

Вартість Volkswagen ID.3 у Німеччині починається з відмітки у 29 430 євро. Однак уряд країни пропонує покупцям електромобілів екологічний бонус – для ID.3 він дорівнює 6000 євро. Таким чином реальна вартість батарейного хетчбека для німецьких покупців становитиме 23 430 євро. Така сума на 2470 євро нижча за вартість електрифікованого e-Golf і на 3366 євро менша за стартовий цінник Golf 8 покоління з ДВЗ.

На додачу до цієї очевидної вигоди, Volkswagen вважає, що власники ID.3 заощаджуватимуть приблизно 840 євро на рік, завдяки меншим витратам на заправку та страхування, а також відсутності видатків на заміни мастила та подібні сервісні роботи.

Фото: Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Найдоступніший Volkswagen ID.3 оснащується акумулятором на 45 кВт/год, котрий живить 148-сильний електромотор і забезпечує автономний пробіг на одному заряді до 330 кілометрів (WLTP). Більш продуктивні версії електрокара оснащуються акумуляторами на 58 та 77 кВт/год, відповідно і запас ходу до 550 кілометрів та потужніші мотори.

Також цікаво: Міні-кросовер Volkswagen Nivus нагадав про себе відео з інтер'єром