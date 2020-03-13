Субкомпактний паркетник був створений бразильським підрозділом німецького концерну на базі платформи MQB A0, яку також використовують Polo та T-Cross.

Новинка стане першою моделлю, розробленою Volkswagen do Brasil для глобального ринку. Випуск “нового урбаністичного купе” налагодяь не лише в Латинській Америці, а й у Європі, з 2021 року.

Також цікаво: Весна приходить разом з крос-кабріолетом Volkswagen T-Roc

У Бразилії Volkswagen Nivus дебютує до кінця цієї весни. Розподілу на регіональні версії не передбачається, тож модель матиме статус глобальної.

Компактний купеподібний кросовер компанія Volkswagen do Brasil анонсував ще в серпні 2019 року, а пізніше розкрив і назву новинки: Nivus.

Фото: тізери Volkswagen Nivus 2020 / Volkswagen

Перший офіційний тізер від виробника показував обриси кузову та оптику Nivus, а цього разу нам дозволено зазирнути всередину. Судячи з відео, салон виконаний в стилі “родичів” – хетчбека Polo, седана Virtus та кросовера T-Cross, але має і дещо суто своє: мультимедійний комплекс VW Play. Як і сам автомобіль, він розроблений бразилійським підрозділом Volkswagen, однак деталей про нього поки нема, а неозброєним оком помітна лише відсутність фізичних кнопок.



За попередніми даними, розмір колісної бази паркетника збігається з бразильським хетчбеком Polo – 2,56 м. У T-Cross вона сягає 2,65 м. Також за чутками у Volkswagen Nivus буде лише один мотор на всіх ринках: літровий трициліндровий турбомотор 1.0 TSI від Polo. У хетчбеку він продукує 116 к.с. Очікується, що Nivus успадкує від “Поло” і трансмісії – 5МКП або 6АКП, а привід буде лише на передню вісь.

Також цікаво: Ford майже розпродав першу партію електричних кросоверів Mustang Mach-E