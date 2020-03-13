Субкомпактный паркетник был создан бразильским подразделением немецкого концерна на базе платформы MQB A0, которую также используют Polo и T-Cross.

Новинка станет первой моделью, разработанной Volkswagen do Brasil для глобального рынка. Выпуск "нового урбанистического купе" наладят не только в Латинской Америке, но и в Европе, с 2021 года.

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В Бразилии Volkswagen Nivus дебютирует до конца этой весны. Деление на региональные версии не предвидится, поэтому у модели будет статус глобальной.

Компактный купеобразный кроссовер компания Volkswagen do Brasil анонсировала еще в августе 2019 года, а позже раскрыла и название новинки: Nivus.

Фото: тизеры Volkswagen Nivus 2020 / Volkswagen

Первый официальный тизер от производителя показывал очертания кузова и оптику Nivus, а в этот раз нам разрешено заглянуть внутрь. Судя по видео, салон выполнен в стиле "родственников" – хэтчбека Polo, седана Virtus и кроссовера T-Cross, но имеет и несколько чисто свое: мультимедийный комплекс VW Play. Как и сам автомобиль, он разработан Бразильским подразделением Volkswagen, однако деталей о нем пока нет, а невооруженным глазом заметно лишь отсутствие физических кнопок.

По предварительным данным, размер колесной базы паркетника совпадает с бразильским хэтчбеком Polo – ​​​​​​​2,56 м. У T-Cross она достигает 2,65 м. Также по слухам у Volkswagen Nivus лишь один мотор на всех рынках: литровый трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI от Polo. В хэтчбеке он производит 116 л.с. Ожидается, что Nivus унаследует от "Поло" и трансмиссии – ​​​​​​​5МКП или 6АКП, а привод будет только на переднюю ось.

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