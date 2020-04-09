Новый Volkswagen Tiguan кошутує 40, а с опциями – и все 50 тысяч долларов. За что просят такие деньги, узнавали автоблогеры команды SRT.

Volkswagen Tiguan 2 дебютировал в 2016 году, он построен на платфоме MQB и существенно отличается от своего предшественника. Автомобиль комплектовался различными двигателями -1,4 и 1,5-литровыми бензиновыми, 2,0-литровыми дизелями. Но наиболее популярен у нас и в США, откуда часто везут это авто – 2,0-литровый бензиновый TFSI.

В салоне “Тигуана” – полностью цифровая приборная панель, а также интересная система режимов. С ее помощью можно не только переключать режимы двигателя и коробки передач, но и потренироваться ездить экономно.

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Интересно, что 2,0-литровый 220-сильный двигатель TFSI позволяет машине разгоняться до сотни за 6,4 секунды – это достойный показатель даже для “заряженных” хэтчбеков, а не кроссоверов. Кроме того, этот двигатель хорошо тюнингуется, что добавит ему еще несколько десятков “лошадок”.

Не стоит бояться и коробку передач DSG. Она здесь последнего поколения, 500 серии. И по словам мастера, который специализируется именно на таких коробках передач, она может “выходить” 300 и более тысяч км, даже если ее вовремя не обслуживать. А если менять масло, то ресурс этой коробки еще больше.

Автоблогеры даже завели “Тигуан” на песок, и, конечно, посадили “на живот”. Впрочем, после того, когда грамотно выбрали настройки, тогда “Фольксваген” смог проехать по песку.

Смотрите видеообзор подержанного Volkswagen Tiguan 2 поколения:

Напомним, что Volkswagen Golf потерял первенство в Европе.