Новий Volkswagen Tiguan кошутує 40, а з опціями – і всі 50 тисяч доларів. За що просять такі гроші, дізнавались автоблогери команди SRT.

Volkswagen Tiguan 2 дебютував в 2016 році, він збудований на платфомі MQB та суттєво відрізняється від свого попередника. Автомобіль комплектувався різними двигунами -1,4 та 1,5-літровими бензиновими, 2,0-літровими дизелями. Але найбільш популярний у нас та у США, звідки часто везуть це авто – 2,0-літровий бензиновий TFSI.

В салоні “Тігуана” – повністю цифрова приладова панель, а також цікава система режимів. За її допомогою можна не лише перемикати режими двигуна і коробки передач, але й потренуватись їздити економно.

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Цікаво, що 2,0-літровий 220-сильний двигун TFSI дозволяє розганятись машині до сотні за 6,4 секунди – це достойний показник навіть для “заряджених” хетчбеків, а не кросоверів. Окрім того, цей двигун добре тюнінгується, що додасть йому ще кілька десятків “конячок”.

Не варто боятися і коробку передач DSG. Вона тут останнього покоління, 500 серії. І за словами майстра, який спеціалізується саме на таких коробках передач, вона може “виходити” 300 і більше тисяч км, навіть якщо її вчасно не обслуговувати. А якщо міняти мастило, то ресурс цієї коробки ще більший.

Автоблогери навіть завели “Тігуан” на пісок, і, звичайно, посадили “на живіт”. Втім, після того, коли грамотно обрали настроювання, тоді “Фольксваген” зміг проїхати по піску.

Дивіться відеоогляд вживаного Volkswagen Tiguan 2 покоління:

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