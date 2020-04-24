Наскільки надійний перший кросовер від Volkswagen?

Цей післярестайлінговий VW Tiguan 2016 року, як багато інших подібних, прибув в Україну зі США. Взагалі Volkswagen Tiguan першого випускався з 2017 по 2017 рік в Європі, в США – до 2018 року, а в Китаї їх роблять і досі.

Бензиновий 2,0-літровий двигун 200 к.с крутним моментом 280 Нм – дуже поширений і ставився на багато автомобілів концерну. Він не споживає багато масла, а інші несправності досить традиційні для подібних двигунів. Окрім того, він добре тюнінгуються. Однак за мотором треба слідкувати. А витрата пального тут досить значна – 12-14 л на 100 км.

Також непогано «ходять» 2,0-літрові дизельні двигуни.

Коробки передач – «механіка», гідротрансформатор чи «роботи» DSG. Майже всі вони, окрім 7-ступеневого «робота», надійні. А от якщо у «робота» 6 передач з «мокрим» зчепленням та мають індекс DQ 250 чи DQ500, то вони практично не приносять проблем власникам.

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Найбільш прості версії «Тігуана» – на передньому приводі, однак існують повнопривідні версії з муфтою Huldex 4 покоління.

Деякі власники жаліються на проблеми з електропісилювачем керма, є проблеми з опорними підшипниками, задніми сайлетнблоками передніх важелів, тощо. Втім, незважаючи на це, Volkswagen Tiguan – один з найнадійніших автомобілів концерну.

Дивіться відео про вживаний Volkswagen Tiguan першого покоління:

Нагадаємо, чи варто брати VW Tiguan другого покоління.,