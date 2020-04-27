Сьогодні, 27 квітня, автоконцерн Volkswagen відновлює виробництво на своєму найбільшому заводі в німецькому Вольфсбурзі.

Щоб відзначити цю подію, VW розмістив на будівлі штаб-квартири в Вольфсбурзі карикатурне зображення свого логотипу, "пожирає" коронавірус.

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У Німеччині, незважаючи на велику кількість інфікованих (157 тис.) І померлих від коронавируса COVID-19 (6 тис.), Число нових заражень знижується день у день. Це дозволило послабити обмеження і відновити роботу невеликих роздрібних магазинів за умови дотримання суворих правил дистанціювання і гігієни. Тепер настала черга великих корпорацій. На відміну від Італії та Іспанії, німецька влада ніколи не забороняли виробництво автомобілів.

"У понеділок німецький автопром повертається. Ми в Volkswagen використовували п'ятитижневу паузу, щоб підготуватися до відновлення виробництва", - заявив керівник виробничої ради VW Бернд Остерло.

Ще 20 квітня розпочав роботу завод VW в Цвіккау, на якому йде підготовка до випуску електромобілів ID3. Заводи в Вольфсбурзі, Емдені і Ганновері почали роботу 27 квітня. Завод в Пеебла (Мексика) запустять 18 травня, підприємство в Силао (Мексика) закрито на невизначений термін.

Нагадаємо, що Volkswagen є найбільшим в світі виробником автомобілів, йому належать 124 заводу по всьому світу, 72 з них знаходяться в Європі, 28 - тільки в Німеччині. Німецький концерн володіє брендами VW, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat і Skoda.

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