Компонування акумуляторів у Tesla Model Y трохи інше, ніж у Model 3 – лише це дозволяє виробнику заощаджувати, непомітно для покупця. Останній при цьому нічого не втрачає.

Компактний кросовер Model Y є найновішою моделлю в лінійці Tesla. Як відомо, він базується на агрегатах седана Model 3. У цьому відео в найдрібніших деталях демонструється різниця між ними, настільки очевидна, що усе зрозуміло, навіть без субтитрів.

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Сенді Манро – експерт-консультант з автовиробництва, який постійно проводить власні аналізи для актуальних новинок на ринку. Зокрема, він відомий своєю критикою на адресу Tesla, яка, щоправда, пізніше змінилась кардинально протилежною думкою про електрокари американської марки. Так, в одній з останніх заяв Манро сказав, що пікап Tesla Cybertruck повинен бути дуже дешевим у виробництві – близько $30 мільйонів доларів, що в чотири рази менше, ніж потрібно на запуск бензинового конкурента Ford F-150. Приблизно такі ж висновки про собівартість раніше він зробив у відношенні Model 3.



Цього разу Манро зосередив увагу на новому кросовері Tesla Model Y. Неймовірно прискіпливо була проаналізована кожна деталь електрокара, для цього знадобилось 26 епізодів відео на каналі Munro Live. У епізоді 24 Манро порівнював батарею кросовера з акумулятором Model 3, зазначивши кілька відмінностей у деталях. Особливості розміщення компонентів батареї на “скейтборді” Model Y, фактично, не коштували виробнику копійки, але дозволили заощадити на виробництві, без жодних втрат для власника.



Якщо одного епізода про Model 3 та Model Y буде замало, радимо звернути увагу на серію номер 16, в якій порівнюються електричні мотори цієї парочки Tesla, а також Nissan Leaf, Audi E-Tron, Jaguar I-Pace, Chevy Volt і Bolt, BMW i3 та Toyota Prius.

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