На популярном немецком сайте объявлений появился интересный раритет – Lada 2105 VFTS 1984 года выпуска, подготовленная для участия в ралли.

Lada 2105 VFTS Rally в свое время строились в Вильнюсе на заводе спортивных автомобилей, открытом профессиональным гонщиком.

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При создании спорткаров, как правило на базе автомобилей марки “ВАЗ”, на заводе в Литве изготавливали много оригинальных деталей, в “ВАЗ 2105 ВФТС” таких было более полутысячи. Предприятие существовало до 1990 года и строило не более 200 машин в год. Готовыми к соревнованиям автомобилями из Вильнюса заинтересовались профессиональные спортсмены не только из Союза, но и из Греции, Франции, Германии и Швеции.

С 1982 года Вильнюсский завод спортивных автомобилей (VFTS) начал выпуск автомобилей с подготовкой к участию в ралли Группы “В” на базе ВАЗ 2105. Такие машины оснащались форсированным двигателем ВАЗ 2106, с применением карбюраторов WEBER 45 DCOE (1,6 л, 160 к. с. при 7000 об/мин, 165 Нм при 5500 об/мин) и 4- и 5-ступенчатой КПП, с кулачковыми муфтами включения. Ради снижения массы, часть металлических кузовных деталей заменялись алюминиевыми (в том числе двери) и пластиковыми элементами.

Фото: Lada 2105 VFTS Rally / Mobile.de

Выставленая на продажу Lada VFTS имеет более современный тюнинг с использованием карбона и прокаченным до 185 лошадиных сил мотором. Очевидно, что от обычной “Пятерки” здесь мало что осталось. Продавец указывает пробег в 300 километров. Автомобиль имеет действующую гоночную лицензию. Продавец просит за него 39 999 евро.

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