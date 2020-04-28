Компания Porsche обнародовала информацию о купе 911 образца 2021 модельного года. Главное обновление – семипозиционная механика для версий Carrera S и Carrera 4S.

Porsche 911 2021 модельного года дебютировал с 3,0-литровым 450-сильным мотором и безальтернативным 7-ступенчатым "роботом" PDK. Теперь покупатели имеют выбор.

Смотрите также: 87 лет эволюции "ноздрей" BMW в фотографиях

Как ни странно, с механической трансмиссией динамика спорткара немного ухудшилась. Если PDK позволяет ускоряться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды, то с механической коробкой передач для этого нужно 4,2 секунды. Максимальная скорость осталась прежней – 308 км/ч.

Porsche 911 с "механикой" стандартно оснащаются пакетом Sport Chrono с новым индикатором температуры шин от 911 Turbo S. При низкой температуре синяя графика предупреждает об уменьшении сцепления с дорогой, а когда шины прогреваются, цвет меняется на белый. Система деактивируется при установлении на авто зимних шин.

Производитель также добавил в список оборудования систему Porsche Torque Vectoring (PTV) с переменным распределением крутящего момента, функцию автоматического сопоставления оборотов для плавного переключения на пониженную передачу, динамические опоры двигателя, переключатель режимов движения (Normal, Sport, Sport Plus, Wet и Individual), запись телеметрии Porsche Track Precision.

Дополнительно для Porsche 911 2021 модельного года можно заказать систему Porsche InnoDrive, которая на машинах с "роботом" расширяет возможности адаптивного круиз-контроля. А новая функция Smartlift, доступная всем версиями Porsche 911, позволяет увеличивать дорожный просвет на передней оси примерно на 40 мм, например, для проезда "лежачих полицейских". При этом система, нажатием кнопки, сохранит координаты GPS и при следующем проезде данного места поднимет автомобиль самостоятельно.

В обновленном списке дополнительных опций появился дизайн-пакет 930 в стиле первого 911 Turbo, легкое акустическое остекление (минус 4 кило), интерьерное подсветки и новый цвет кузова – Python Green.

Также интересно: Магия цифр: рестомод Mustang имеет 1000-сильный мотор и ценник в 1 миллион долларов