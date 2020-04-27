Эллипсы, прямоугольники, квадраты, ромбы – форма не имеет значения, если символ можно узнать.

От аэродинамических проемов в кузове 1933 до высокой решетки будущей 4 серии.

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Радиаторная решетка BMW – настолько выразительный элемент дизайна марки, трудно представить продукт от баварской компании без этих двойных отверстий спереди. Этот знаковый элемент фирменного стиля много раз менялся с 1933 года, а в последнее время становился все больше и больше, чем вызвал опасения некоторых поклонников марки. Как бы там кто бы что ни говорил, дизайнеры BMW свое дело знают. Вот с чего все начиналось.

Обычная радиаторная решетка

BMW 303 образца 1933 года поучил первые в истории марки "ноздри". Они появились благодаря дизайнеру Фритцу Фильдеру и были ничем иным, как функциональными отверстиями для забора воздуха для охлаждения двигателя.

С тех пор форма и вид решетки постоянно менялись, но сохраняли узнаваемость автомобилей BMW.

BMW 328

Благодаря спортивным победам, двойная решетка BMW прославилась в Европе и получила прозвище Circuit – то есть, "кольцевая трасса, гоночный круг, овал трассы". В 1940-х годах радиаторная решетка стала использоваться уже как стилистический элемент, что заметно на модели 327, где решетка изменила форму вверху. В случае BMW 503 фирменные "овалы" немного добавили в ширину.



Широкое лицо BMW 507

1956 год и модель с индексом 507 принесли настоящую революцию в области радиаторной решетки "Биммером". Эффектный спортивный автомобиль с дизайном Альбрехта фон Герца сделал прорези горизонтальными.

Позже, в начале 2000-х, Генрик Фискер, под руководством Криса Бэнгла, создал реминисценцию родстера 507 в стилизованной решетке BMW Z8.

Под линейку

В последние годы дизайнеры BMW решили объединить горизонтальной линией фары и решетку. Этот элемент можно увидеть на последних моделях 3-й, 5-й и 8-й серии. Электрохетч i3 адаптирует этот вид в уменьшенном виде, поскольку ему не нужен воздух для охлаждения двигателя. С гибридным купе i8 и последним Z4 фирма растянула форму, чтобы занять большую горизонтальную площадь на носовой части авто.

Концепты BMW Vision ConnectedDrive (2011) и BMW Vision M NEXT (2019) используют тот же стилистический принцип, но предлагают более сложную полигональную форму отверстий.

Двадцать лет "крылатых овалов"

В 1960-х дизайнеры BMW начали экспериментировать с аккуратными овалами в центре и решетками с двух сторон, которые тянулись к фарам по бокам, создавая эффект крыльев. Эти эксперименты продолжались два десятилетия. На отдельных моделях эта схема использовалась до середины 1990-х.

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Нечто иное

В то же время с использованием "крылатых овалов", в конце 1980-х BMW начала использовать визуально совершенно другую решетку, которая по форме была, скорее, парой квадратов. Такое решение было продиктовано дизайном самих автомобилей, у которых были такие отверстия – остроносых спорткаров M и Z.

1990-е – первый кроссовер и решетка в форме легких

Дизайнерские эксперименты продолжались с решетками компактных размеров, которые приняли форму легких. Между ними и фарами обязательно должны быть полосы кузова.

Большие изменения

В первой половине второго десятилетия 2000-х BMW начала масштабировать фирменный “гриль”. Пара концептов (Pininfarina Gran Lusso Coupe 2013 и BMW Vision Future Luxury, 2014) показала, чего ждать от серийных моделей. И под конец десятилетия начали появляться первые машины с огромными “ноздрями”. Обратите внимание, между решеткой и фарами свободного места гораздо меньше, чем раньше, или совсем нет.

Каноны новой истории

Вот четыре концепта, которые формируют новый образ для автомобилей баварской марки в третьем десятилетии 2000-х: BMW 3.0 CSL Hommage (2014), Vision Next 100 (2016), Concept 4 (2019) и свежий Concept i4 (2020).

Впрочем, это касается машин с традиционными моторами, тогда как вид электрокаров марки и вид их "радиаторной решетки" предвещают концепты Vision Dynamics (2017), Vision iNEXT (2017) и Concept iX3 2018.

BMW без “ноздрей”

У этого старого мини-биммера нет ни капота, ни радиаторной решетки спереди. Если очень нужно, прорези в кузове можно поискать сзади, где расположен двигатель.

Пластиковые мыльницы и ромбы на носу BMW

Хотя эти машины созданы не в дизайн-центре BMW, они заслуживают свое место в этой истории. Ответственность за них несут мастера ателье Bertone, где в 1969 году родился концепт Spicup (зеленый), а в следующем году – Garmisch (бежевый).

Больше деталей – в галерее ниже:

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