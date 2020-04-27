Еліпси, прямокутники, квадрати, ромби – форма не має значення, якщо символ можна впізнати.

Від аеродинамічних прорізів у кузові 1933 року до високої решітки майбутньої 4 Серії.

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Радиаторна решітка BMW – настільки виразний елемент дизайну марки, що важко уявити продукт від баварської компанії без цих подвійних отворів спереду. Цей знаковий елемент фірмового стилю багато разів змінювався з 1933 року, а останнім часом ставав усе більшим і більшим, чим викликав побоювання деяких шанувальників марки. Та хай там хто б що не казав, дизайнери BMW свою справу знають. Ось з чого все починалось.

Звичайна радіаторна решітка

BMW 303 зразка 1933 року отримв перші в історії марки “ніздрі”. Вони з’явились завдяки дизайнеру Фрітцу Фільдеру і були нічим іншим, як функціональними отворами для забору повітря для охолодження мотора.

З того часу форма і вигляд решітки постійно змінювались, але зберігали впізнаваність автомобілів BMW.

BMW 328

Завдяки спортивним перемогам, подвійна решітка BMW прославилась у Європі і отримала прізвисько Circuit – тобто, “кільцева траса, гоночне коло, овал траси”. У 1940-х роках радіаторна решітка почала використовуватись, вже як стилістичний елемент, що помітно на моделі 327, де решітка змінила форму зверху. У випадку BMW 503 фірмові “овали” трохи додали в ширину.



Широке обличчя BMW 507

1956 рік і модель з індексом 507 принесли справжню революцію в області радіаторної решітки “Біммерів”. Ефектний спортивний автомобіль з дизайном Альбрехта фон Ґерца зробив прорізи горизонтальними.

Пізніше, на початку 2000-х, Генрік Фіскер, під керівництвом Кріса Бенгла, створив ремінісценцію родстера 507 у стилізованій решітці BMW Z8.

Під лінійку

В останні роки дизайнери BMW вирішили об’єднати горизонтальною лінією фари та решітку. Цей елемент можна побачити на останніх моделях 3-ї, 5-ї та 8-ї серії. Електрохетч і3 адаптує цей вигляд у зменшеному вигляді, оскільки йому не потрібно повітря для охолодження двигуна. З гібридним купе i8 та останнім Z4 фірма розтягнула форму, щоб зайняти більшу горизонтальну площу на носовій частині авто.



Концепти BMW Vision ConnectedDrive (2011) та BMW Vision M NEXT (2019) використовують той же стилістичний принцип, але пропонують більш складну полігональну форму отворів.



Двадцять років “крилатих овалів”

У 1960-х дизайнери BMW почали експериментувати з акуратними овалами в центрі та решітками обабіч, що тягнулись до фар по боках, створюю ефект крил. Ці експерименти продовжувались два десятиліття. На окремих моделях ця схема використовувалась аж до середини 1990-х.

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Дещо інше

Водночас з використанням “крилатих овалів”, в кінці 1980-х BMW почала використовувати візуально зовсім іншу решітку, котра за формою була, скоріше, парою квадратів. Таке рішення було продиктоване дизайном самих автомобілів, у яких були такі отвори – гостроносих спорткарів M та Z.

1990-ті – перший кросовер і решітка у формі легенів

Дизайнерські експерименти продовжувались з решітками компактних розмірів, які набули форм легенів. Між ними та фарами обов’язково мали бути смуги кузову.



Великі зміни

У першій половині другого десятиліття 2000-х BMW почала масштабувати фірмовий “гриль”. Пара концептів (Pininfarina Gran Lusso Coupe, 2013 та BMW Vision Future Luxury, 2014) показала, чого чекати від серійних моделей. І під кінець десятиліття почали з’являтись перші машини з велетенськими “ніздрями”. Зверніть увагу, між решіткою та фарами вільного місця набагато менше, ніж раніше, або й зовсім нема.

Канони нової історії

Ось чотири концепти, які формують новий образ для автомобілів баварської марки у третьому десятилітті 2000-х: BMW 3.0 CSL Hommage (2014), Vision Next 100 (2016), Concept 4 (2019) та свіжий Concept i4 (2020).

Втім, це стосується машин з традиційними моторами, тоді як вигляд електрокарів марки та вигляд їхніх “радіаторних решіток” передвіщують концепти Vision Dynamics (2017), Vision iNEXT (2017) та Concept iX3 2018.

BMW без “ніздрів”

У цього старенького міні-біммера немає а ні капоту, а ні радіаторної решітки спереду. Якщо дуже потрібно, прорізи в кузові можна пошукати ззаду, де розміщений двигун.

Пластикові мильниці та ромби на носі BMW



Хоча ці машини створені не в дизайн-центрі BMW, вони заслуговують на своє місце в цій історії. Відповідальність за них несуть майстри ательє Bertone, де у 1969 році народився концепт Spicup (зелений), а наступного року – Garmisch (бежевий).

Більше деталей – у галереї нижче:

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