Компанія Porsche оприлюднила інформацію про купе 911 зразка 2021 модельного року. Головне оновлення – семипозиційна механіка для версій Carrera S і Carrera 4S.

Porsche 911 2021 модельного року дебютував з 3,0-літровим 450-сильним мотором та безальтернативним 8-ступінчастим “роботом” PDK. Тепер покупці мають вибір.

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Як не дивно, з механічною трансмісією динаміка спорткара трохи погіршилась. Якщо PDK дозволяє прискорюватись з місця до 100 км/год за 3,7 секунди, то з механічною коробкою передач для цього потрібно 4,2 секунди. Максимальна швидкість залишилась незмінною – 308 км/год.

Porsche 911 з “механікою” стандартно оснащуються пакетом Sport Chrono з новим індикатором температури шин від 911 Turbo S. При низькій температурі синя графіка попереджає про зменшення зчеплення з дорогою, а коли шини прогріваються, колір змінюється на білий. Система деактивується, при обладнанні авто зимовими шинами.



Виробник також додав у список обладнання систему Porsche Torque Vectoring (PTV) зі змінним розподілом крутного моменту, функцію автоматичного зіставлення обертів для плавного перемикання на знижену передачу, динамічні опори двигуна, перемикач режимів руху (Normal, Sport, Sport Plus, Wet і Individual), запис телеметрії Porsche Track Precision.

Додатково для Porsche 911 2021 модельного року можна замовити систему Porsche InnoDrive, яка на машинах з “роботом” розширює можливості адаптивного круїз-контролю. А нова функція Smartlift, доступна всім версіями Porsche 911, дозволяє збільшувати дорожній просвіт на передній осі приблизно на 40 мм, наприклад, для проїзду “лежачих поліцейських”. При цьому система, натисканням кнопки, збереже координати GPS і при наступному проїзді даного місця підніме автомобіль самостійно.

В оновленому списку додаткових опцій з’явився дизайн-пакет 930 в стилі першого 911 Turbo, легке акустичне скління (мінус 4 кіло), інтер'єрне підсвічування та новий колір кузова – Python Green.

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