Нагнітач і пара турбін на модифікованому V8 покажуть ще й магію миттєвого осушування бензобаку. Але ж яка краса.

Цей Ford Mustang розпочав життя, як звичайна модель 1965 року, але одного разу потрапив до рук кастомайзерів, які нашпигували його так, що тепер він коштує мільйон. Принаймі, на думку власника.

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Якою б не була реальна вартість цього “Мустанга”, він є одним з найпотужніших і найшвидших у своєму роді, та й вигляд має неабиякий. Канал Barcroft Cars присвятив йому черговий випуск свого шоу.

Наразі автомобіль перебуває під опікою Шона Девіса з Autotopia – висококласного сховища автомобілів у Лос-Анджелесі. Проект розпочався з дешевого автомобіля-донора і поступово переріс в повну, тотальну модифікацію.

Абсолютно кожна деталь тут нова. Включаючи нестандартний металевий корпус, виготовлений вручну, а також усі елементи підвіски та гальмування. Стверджується, що більше 10 000 людино-годин було витрачено на створення того, що зараз з любов'ю називають "Поважний Мустанг".

Під зробленим заново капотом ховається модифікований двигун V8, оснащенй масивним нагнітачем та парою турбін. Наразі потужність становить 1003 к.с. на задніх колесах, однак електроніка дозволяє перепрограмувати віддачу на 1200+ к.с. Агрегат під’єднаний до гоночної секвентальної коробки перед, як у кільцевих болідів GT3. Інтер’єр також цілком відповідає новому характеру і зовнішності автомобіля – шкіра, хром, сучасна електроніка і геть усе червоного кольору.

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