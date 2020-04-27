В Україні була зроблена спроба відтворити Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie 1932 року, на якому відомий диктатор поставив хрест.

Прийнято вважати, що тільки в Монако можна побачити кинуті ретро- і суперкари. Але в реальності це не так - час від часу в Україні знаходять дійсно унікальні і рідкісні машини.

За словами автора знімків, Максима Зінченка, перед нами Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie 1932 року. Точніше - це незавершена і, схоже, покинута спроба відтворити легендарний "Майбах Гітлера". Чому Гітлера? Про все по порядку.

Скоріш за все, у замовника закінчилися гроші або терпіння, і тому тепер він стоїть кинутим у Вишгородському лісі. Але це лише припущення - причин може бути маса.

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Відзначимо, про цей автомобіль вкрай мало інформації. Відомо лише, що Maybach Zeppelin Spohn Stromlini був створений, як шоу-кар для Берлінського автосалону в 1932 році. За одними даними, модель Maybach Zeppelin DS8 Stromlinien була зроблена в єдиному екземплярі, за іншими - в кількості 2-х штук. Автомобіль створений в ательє Carosseriebau Hermann Spohn.



За чутками, сам Адольф Гітлер “поставив хрест” на цьому Майбаху, мотивувавши тим, що виробництво таких автомобілів суперечить ідеології націонал-соціалізму. До слова, сам він вважав за краще їздити на Mercedes-Benz, хоча, по суті, цей Майбах це той же Мерседес, але в інший "обгортці".

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