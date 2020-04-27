В Украине была сделана попытка воспроизвести Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie 1932 года, на котором известный диктатор поставил крест.

Принято считать, что только в Монако можно увидеть брошенные ретро и суперкары. Но в реальности это не так – время от времени в Украине находят действительно уникальные и редкие машины.

По словам автора снимков, Максима Зинченко, перед нами Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie 1932 года. Точнее – это незавершенная и, похоже, заброшенная попытка воссоздать легендарный "Майбах Гитлера". Почему Гитлера? Обо всем по порядку.

Скорее всего, у заказчика закончились деньги или терпение, и поэтому теперь он стоит брошенным в Вышгородском лесу. Но это только предположение – причин может быть масса.

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Отметим, об этом автомобиле есть крайне мало информации. Известно лишь, что Maybach Zeppelin Spohn Stromlini был создан, как шоу-кар для Берлинского автосалона в 1932 году. По одним данным, модель Maybach Zeppelin DS8 Stromlinien была сделана в единственном экземпляре, по другим – в количестве 2-х штук. Автомобиль был создан в ателье Carosseriebau Hermann Spohn.



По слухам, сам Адольф Гитлер “поставил крест” на этом Майбахе, мотивировав тем, что производство таких автомобилей противоречит идеологии национал-социализма. К слову, сам он предпочитал ездить на Mercedes-Benz, хотя, по сути, этот Майбах это тот же Мерседес, но в другой "обертке".

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