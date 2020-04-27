Новий "Гольф" має чим привабити покупців, але змушує розкошелитись.

Засновник цілого класу і законодавець моди у ньому – Golf просто зобов’язаний бути завжди “в формі”, як королева краси чи олімпійський чемпіон. Чи ні?

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Коли нове, восьме, покоління Volkswagen Golf дістанеться України – поки не відомо. Але вже зараз, маючи час на самоізоляції, можна побавитись з конфігуратором моделі на німецькому сайті. Розпочати доведеться з найпростішого виконання хетчбека, котрий німецьким покупцям доступний за ціною від 19 995 євро. І вигляд машини спонукає, навіть змушує, користувача витратитись на кілька додаткових опцій, тому що такий “Гольф” аж ніяк не схожий на той, що дебютував у Вольфсбурзі в жовтні минулого року.

Отже, базова версія Golf пропонує 15-дюймові сталеві колеса з шинами 195/65 R15 і тільки темно-сірий кузов Urago gray. Інший колір кузову коштуватиме від 230 (глянець) до 760 (металік) і навіть 1025 (перламутр) євро. Комплект легкосплавних 16-дюймових дисків коштуватиме зайві 980 євро. Гарні 18-дюймові диски, як у стендової моделі, для машини у базовій комплектації недоступні, але покупцям коштуватимуть навіть дешевше – 655 євро. Є ще один варіант дизайну 18-дюймових коліс, за 765 євро.

В плані оснащення Golf, як і було обіцяно, має непогане обладнання: повністю світлодіодну оптику спереду і ззаду, клімат-контроль, цифрові прилади, мультикермо, аудіосистему і навіть систему безключового доступу та запуску двигуна кнопкою.

Фото: базова версія Volkswagen Golf 2020 / Volkswagen

Під капотом такого хетчбека працює 1-літровий трициліндровий турбомотор в парі з п'ятиступінчастою механікою. Його віддача складає 90 к.с. – набагато скромніше, ніж у Golf GTI TCR або 333-сильного Golf R.

За додаткову плату для базової версії моделі доступні: обігрів сидінь і керма в складі пакету зимових опцій (625 євро), передній і задній парктроніки (580 євро), крісла з регулюванням висоти, центральним підлокітником і чотирма USB-портами доведеться викласти 295 євро, круїз-контроль (220 євро) та функція App-Connect для мультимедійної системи (225 євро).

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