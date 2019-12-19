Експерти Euro NCAP перевірили майбутній бестселлер Volkswagen.

Європейські дослідники перевірили восьме покоління Volkswagen Golf в серії краш-тестів та виставили йому 5 зірок рейтингу, хоча й “з натяжкою”.

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Під час тестів Euro NCAP виявилось, що від удару у Volkswagen Golf відкриваються задні двері з боку водія, що може привести до випадіння пасажира. Подібна проблема була виявлена і ще в однієї моделі виробника – мінівена Sharan.

“За мимовільне відкривання дверей під час краш-тесту Euro NCAP нараховує штрафні бали, оскільки це несе критичну загрозу для пасажирів заднього ряду. У наші дні подібне зустрічається досить рідко, і важливо, щоб Volkswagen зміг виявити і усунути цю проблему”, – прокоментував Міхель ван Ратінген, генеральний секретар Euro NCAP.

Крім означеного недоліку, Volkswagen Golf восьмого покоління показав гарні результати за всіма категоріями. Особливо добре показала себе автономна система екстреного гальмування, що є частиною стандартного оснащення моделі.



Разом з Golf 8, серію перевірок Euro NCAP пройшли ще кілька новинок 2020 модельного року. Audi Q8, Ford Puma, MG HS та Nissan Juke, як і “Гольф”, отримали по 5 зірок, в той час як “клони” Volkswagen Up, Skoda Citigo та Seat Mii здобули лише по три, через відсутність системи автоматичного гальмування.

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