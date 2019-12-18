Універсал зі 190-сильним мотором виявився не надто маневреним автомобілем.

Черговий ролик від каналу 77km демонструє кілька вправ з проходження так званого “лосиного тесту” – об’їзду несподіваної перепони на шляху з подальшим поверненням у смугу руху. Volkswagen Passat Variant R-Line 2019 року випуску із цим завданням впорався не найкращим чином.

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Ця вправа є одним з обов’язкових елементів перевірки маневреності та стабільності на дорозі для кожного світового автовиробника. За ідеальним сценарієм, під час виконання вправи, автомобіль не має заносити чи зносити, усі колеса повинні залишатись на асфальті, а різке відхилення від курсу – не мати негативних наслідків. Так відбувається не завжди.

Іспанський портал 77km провів тести 190-сильного універсала Passat Variant R-Line з дволітровим дизелем. Виявилось, що при проходженні зв'язки поворотів на швидкості у 77 км/год універсал починає досить помітно вихляти кормою. Під час тесту автомобіль не вписався у намічений коридор, що демонструє його схильність до надмірної обертальності. Якби замість конусів був автомобіль на смузі зустрічного руху – Passat зіткнувся б із ним.



Повторення того ж тесту на швидкості в 73 км/год дозволило німецькому універсалу пройти випробування без збитих конусів. Однак вже на швидкості у 75 км/год, Passat знову почав виконувати маневри занадто розмашисто.

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