Универсал с 190-сильным мотором оказался не слишком маневренным автомобилем.

Очередной ролик от канала 77km демонстрирует несколько упражнений по прохождению так называемого "лосиного теста" – объезда неожиданной преграды на пути с последующим возвращением в полосу движения. Volkswagen Passat Variant R-Line 2019 года выпуска с этой задачей справился не лучшим образом.

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Это упражнение является одним из обязательных элементов проверки маневренности и стабильности на дороге для каждого мирового автопроизводителя. По идеальному сценарию, во время выполнения упражнения, автомобиль не должно заносить или сносить, все колеса должны оставаться на асфальте, а резкое отклонение от курса – не иметь негативных последствий. Так происходит не всегда.

Испанский портал 77km провел тесты 190-сильного универсала Passat Variant R-Line с двухлитровым дизелем. Оказалось, что при прохождении связки поворотов на скорости в 77 км/ч универсал начинает довольно заметно вилять кормой. Во время теста автомобиль не вписался в намеченный коридор, что демонстрирует его склонность к избыточной поворачиваемости. Если бы вместо конусов был автомобиль на полосе встречного движения – Passat столкнулся бы с ним.

Повторение того же теста на скорости в 73 км/ч позволило немецкому универсалу пройти испытания без сбитых конусов. Однако уже на скорости в 75 км/ч Passat снова начал выполнять маневры слишком размашисто.

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