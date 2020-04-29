В условиях карантина, чтобы заработать копейку, нужно крутятся, как можешь. Иногда буквально.

Пока одни люди остаются дома, из-за корона-карантина, и затягивают пояса потуже, дожидаясь официального разрешения вернуться на работу, другим уже невмоготу терпеть и они приспосабливаются.

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Клуб Lucky Devil Lounge в Портленде был закрыт на карантин, вместе с другими учреждениями обслуживания, в том числе кафе и ресторанами, с 16 марта. Владелец заведения – Шон Болден, сперва догадался приспособить кухню в своем клубе для приготовления пищи (ранее предлагались только закуски) и открыть торговлю с окошка, как “МакДрайв”. Свой клуб он назвал “Food 2 Go-Go”, остроумно обыгрывая фразу “еда на вынос” и неформальное название танцовщиц “гоу-гоу”. Позже он догадался, что шоу также можно восстановить, только показывать его через стеклянную перегородку. Если есть автокинотеатр, почему бы не устроить автостриптиз?

Танцовщицы Lucky Devil Lounge придерживаются самых строгих правил дистанцирования, снабженные перчатками и масками ... на вооружении у Шоугелз есть даже противогаз. Чаевые клиенты оставляют в специальном ведерке. Владелец клуба уверяет, что от желающих “хлеба и зрелищ” нет отбоя.

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