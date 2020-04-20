Так виртуозно ездить на мотоцикле по дому под силу только 26-разовому чемпиону мира по триалу в закрытых помещениях и на открытом пространстве – испанцу Тони Боу. Каждый "поддерживает форму" как может.

Почистить зубы, сидя на мотоцикле? Легко! Поиграть мячиком с собакой? Можно. Кажется, нет ничего, что Тони Боу не мог бы сделать на своем байке.

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Хорошо, что живет он не в панельной девятиэтажке, а имеет большой частный дом, где есть место, чтобы развернуться. Впрочем, ограниченное пространство, кажется, тоже не мешает мастеру делать свое. При этом вокруг постоянно есть что-то хрупкое, стеклянное, белоснежное, или все вместе.

33-летний испанец Тони Боу имеет тринадцать чемпионских титулов Мирового турнира по мототриалу в помещении FIM World Indoor Trials и столько же – за победы под открытым небом в FIM World Indoor Trials. Начиная с 2007 года в этом спорте ему нет равных. Сейчас он выступает за команду Repsol Montesa на мотоцикле Honda.

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