Так віртуозно їздити на мотоциклі по будинку під силу лише 26-разовому чемпіону світу з тріалу в закритих приміщеннях і на відкритому просторі – іспанцю Тоні Боу. Кожен "підтримує форму" як може.

Почистити зуби, сидячи на мотоциклі? Легко! Пограти м’ячиком із песиком? Можна. Здається, немає нічого, що Тоні Боу не міг би зробити на своєму байку.

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Добре, що мешкає він не в панельній дев’ятиповерхівці, а має чималий приватний будинок, де є місце, щоб розвернутись. Втім, обмежений простір, здається, також не заважає майстру робити своє. При цьому довкола постійно є щось крихке, скляне, білосніжне, або й усе разом.

33-річний іспанець Тоні Боу має тринадцять чемпіонських титулів Світового турніру з мототріалу в приміщенні FIM World Indoor Trials та стільки ж – за перемоги під відкритим небом у FIM World Indoor Trials. Починаючи з 2007 року в цьому спорті йому немає рівних. Наразі він виступає за команду Repsol Montesa на мотоциклі Honda.

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