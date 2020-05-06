При собі хлопчисько мав три доллара, на які й збирався купити італійський суперкар.

Хлопчик посварився з матір’ю, через те, що вона відмовилась купити йому Lamborghini. Самостійний малюк поцупив ключі від машини своєї мами, прихопив грошей та подався до іншого штату в дилерський центр, щоб купити собі суперкар.

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Малий планував проїхати зі штату Юта, через Неваду чи Арізону, до штату Каліфорнія. Тобто його маршрут пролягав через три штати, однак вже на перетині першого кордону, нехай і умовного, його зупинили поліцейські.

Патрульні помітили на трасі автомобіль, який рухався з підозріло низькою швидкістю – близько 50 км/год. Спочатку копи вирішили, що за кермом людина з обмеженими можливостями, та вирішили перевірити автівку.

Патрульний Рік Морган увімкнув сирену та наказав зупинити автомобіль на узбіччі – водій чемно виконав вказівку. Коли ж патрульний зазирнув у автомобіль, був вкрай здивований – маленький водій ледь діставав ногами до педалей та виглядав з-за керма. Поліцейський допоміг дитині припаркувати автомобіль і зв'язався з його батьками.

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