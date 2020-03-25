В окна хэтчбека даже стреляли из самодельной базуки!

Авторы YouTube-канала CarHax проверили на прочность боковое стекло обычного Volkswagen Golf четвертого поколения. Стекла пробовали разбить полукилограммовым подшипником, молотком, кувалдой и даже самодельной базукой. Что из того получилось – смотрите сами.

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В арсенале “краш-теста” были различные тяжелые предметы: металлический шар весом 507 грамм, полуторакилограммовый молоток, пятикилограммовая кувалда. А еще жестяная банка "Кока-Колы".

В первой части видео стекло держалось до последнего, пока к нему не применили тяжелую кувалду. После этого, эксперимент решили повторить, проклеив стекла тонировочной пленкой. Полтора миллиметра ПВХ значительно повысили устойчивость стекла к ударам. Настолько, что кувалда с окном уже не справилась.

В конце концов, была применена “тяжелая артиллерия” – пневматическая пушка с полукилограммовым ядром. Запущен со скоростью 54 км/ч снаряд таки пробил оконное стекло, даже две. Авторы видео проводят параллели между своим экспериментом и эпическим фейлом на презентации Tesla Cybertruck.

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